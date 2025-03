Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 8,20 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 8,20 USD nach oben. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,49 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212.074 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 23,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 190,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 USD. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,44 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,31 Mio. USD – eine Minderung von 69,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 291,34 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 07.05.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2025 einen Verlust in Höhe von -0,241 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung