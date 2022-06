Novavax Aktie News: Novavax am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Die Novavax-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 13.06.2022 16:22:00 Uhr um 6,6 Prozent auf 34,83 EUR ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 34,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.370 Novavax-Aktien.

Am 09.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 84,99 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,83 EUR am 13.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Novavax gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 703,97 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 447,23 USD umgesetzt.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,93 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie mit Kurssprung: FDA-Berater empfehlen Notfallzulassung für Corona-Impfstoff in den USA

Impfstoff-Aktien: Pfizer kauft ein

BioNTech-, Novavax-, Moderna-Aktien & Co: Kleine Lichtblicke für Impfstoff-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com