Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,28 USD.

Das Papier von Novavax befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 9,28 USD ab. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,16 USD ab. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 9,38 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 839.394 Novavax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2022 auf bis zu 73,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 87,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novavax ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,95 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,97 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Novavax am 03.08.2023 vorlegen.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,865 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

