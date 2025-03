Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 8,36 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 8,36 USD. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,52 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 8,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 247.590 Stück.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,83 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 185,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.04.2024 bei 3,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Novavax gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 69,69 Prozent zurück. Hier wurden 88,31 Mio. USD gegenüber 291,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,241 USD je Novavax-Aktie belaufen.

