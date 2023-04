Novavax Aktie News: Novavax am Freitagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Novavax 8,59 EUR

Der Novavax-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 08:18 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 8,47 EUR. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,47 EUR ab. Bei 8,47 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.400 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,79 Prozent. Bei 5,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,27 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 28.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 357,40 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 222,20 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,184 USD je Novavax-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert

