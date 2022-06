Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Mittag fester

Die Novavax-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 14.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 35,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 35,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 442 Novavax-Aktien.

Am 09.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,05 EUR an. Gewinne von 84,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,67 EUR am 13.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Am 09.05.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD gegenüber -3,05 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 703,97 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,23 USD erwirtschaftet worden waren, um 57,41 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 9,93 USD je Aktie aus.

