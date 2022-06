Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 36,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.708 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 84,77 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,67 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 4,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2022 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,05 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,41 Prozent auf 703,97 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 447,23 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,93 USD fest.

