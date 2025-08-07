Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 8,70 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 8,70 USD. Die Novavax-Aktie sank bis auf 8,59 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 184.228 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 74,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 42,36 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

