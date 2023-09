So bewegt sich Novavax

Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.09.23 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 7,47 USD.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,5 Prozent auf 7,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 7,55 USD. Bei 7,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.793.822 Novavax-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 33,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 346,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 5,61 USD. Mit einem Kursverlust von 24,99 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Am 08.08.2023 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach -6,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 424,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,93 USD umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,655 USD je Novavax-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com