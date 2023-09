Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 7,00 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 09:12 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 7,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.351 Novavax-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,16 EUR an. 373,99 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren -6,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 424,43 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 185,93 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD einfahren.

