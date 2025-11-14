Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 7,13 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 7,13 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 7,13 USD. Bei 6,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.988 Novavax-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Kursverlust von 29,66 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD gegenüber -0,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD im Vergleich zu 84,51 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung