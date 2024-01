Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag mit Kursabschlägen

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,57 USD.

Die Novavax-Aktie wies um 01:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,57 USD abwärts. Die Novavax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,54 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,56 USD. Zuletzt wechselten 6.288.148 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 199,78 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,54 USD erreichte der Anteilsschein am 12.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 0,77 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,99 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 734,58 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 27.02.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,653 USD je Novavax-Aktie.

