Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 9,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 9,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,33 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 270 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 81,47 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 88,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,10 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 13,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.11.2022 vor. Das EPS lag bei -2,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -4,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 734,58 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 178,84 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Novavax am 27.02.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,406 USD je Novavax-Aktie belaufen.

