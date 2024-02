Novavax Aktie News: Novavax büßt am Vormittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 3,80 EUR ab.

Die Novavax-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:12 Uhr um 1,6 Prozent auf 3,80 EUR nach. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 3,80 EUR. Bei 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 859 Stück.

Am 10.05.2023 markierte das Papier bei 10,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 171,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (3,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 12,70 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 186,99 USD, gegenüber 734,58 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 74,55 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -4,212 USD je Aktie ausweisen dürften.

