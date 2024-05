Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Bärenmodus

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,7 Prozent auf 12,58 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 6,7 Prozent auf 12,58 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 12,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.245.922 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 16,13 Prozent niedriger. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Novavax gewährte am 10.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -3,41 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 80,95 Mio. USD eingefahren.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 0,063 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

