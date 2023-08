Novavax Aktie News: Novavax wird am Dienstagmittag ausgebremst

Novavax im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 7,17 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 11:49 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 7,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.196 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,01 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 513,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 5,61 USD fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 21,83 Prozent sinken.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,53 USD je Aktie gewesen. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 424,43 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 185,93 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,828 USD je Novavax-Aktie.

