Novavax Aktie News: Novavax büßt am Dienstagnachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,07 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 7,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 7,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 645.806 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,01 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 522,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 5,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 424,43 USD – ein Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 185,93 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,828 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens