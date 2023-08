Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,62 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 09:13 Uhr 0,8 Prozent. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,62 EUR an. Bei 6,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.700 Novavax-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 554,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 5,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 08.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -6,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 185,93 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 424,43 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Novavax einen Verlust von -1,828 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

