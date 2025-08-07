Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Freitagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 9,76 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 9,76 USD. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 9,77 USD zu. Bei 9,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 282.611 Aktien.
Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 55,89 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 48,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,44 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
