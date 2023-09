Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,90 USD.

Die Novavax-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,90 USD abwärts. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 10.364 Aktien.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 33,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 322,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 5,61 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,05 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -6,53 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 424,43 USD im Vergleich zu 185,93 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD je Novavax-Aktie.

