Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 7,38 EUR.

Die Novavax-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr um 1,4 Prozent auf 7,38 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,35 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,44 EUR. Zuletzt wechselten 5.384 Novavax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 33,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 349,20 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2023 bei 5,19 EUR. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 42,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 424,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -1,655 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens