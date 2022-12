Novavax Aktie News: Novavax verliert am Nachmittag kräftig

Die Novavax-Aktie musste um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 22,8 Prozent auf 13,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,60 EUR aus. Bei 14,90 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 17.586 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 220,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 94,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -4,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 734,58 USD gegenüber 178,84 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 27.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -7,038 USD je Aktie aus.

