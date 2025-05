Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 6,45 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 6,45 USD zu. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 6,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 182.648 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. 269,74 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,19 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.

Novavax gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 666,65 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 610,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 93,86 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,95 USD je Novavax-Aktie.

