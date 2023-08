Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 7,43 USD. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 7,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,15 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 591.088 Novavax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,01 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 492,54 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,54 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -6,53 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 128,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novavax einen Umsatz von 185,93 USD eingefahren.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,851 USD je Novavax-Aktie.

