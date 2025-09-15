Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend mit Kursfeuerwerk

Novavax im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 8,58 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie konnte um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 8,58 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 8,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.034.136 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 43,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 41,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2025 aus.

