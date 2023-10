Novavax Aktie News: Novavax büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 6,72 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 6,72 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 37.676 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 25,66 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 281,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,61 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -6,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 424,43 USD – ein Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 185,93 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 02.11.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD einfahren.

