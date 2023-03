Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Einbußen

Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 5,81 USD abwärts. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,78 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.053.181 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,60 USD. Dieser Kurs wurde am 19.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 28.02.2023. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,18 USD je Aktie gewesen. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,40 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 222,20 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Novavax am 08.05.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,515 USD je Novavax-Aktie.

