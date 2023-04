Novavax Aktie News: Novavax am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Novavax 8,43 EUR

Die Aktie notierte um 11:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 9,26 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.408 Novavax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 76,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 87,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 65,21 Prozent wieder erreichen.

Am 28.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 357,40 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 222,20 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 08.05.2023 gerechnet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,184 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

