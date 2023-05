Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Novavax 7,06 EUR

Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 7,45 USD abwärts. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,44 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 712.740 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 90,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,71 Prozent.

Am 09.05.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 2,56 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 80,95 USD in den Büchern – ein Minus von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 703,97 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

2023 dürfte Novavax einen Verlust von -2,865 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

