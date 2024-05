Novavax Aktie News: Novavax knickt am Freitagnachmittag ein

So bewegt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,8 Prozent bei 13,28 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,8 Prozent auf 13,28 USD. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,21 USD aus. Bei 14,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 651.344 Novavax-Aktien.

Bei einem Wert von 15,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,38 Prozent.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 10.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -3,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 93,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,063 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort

Novavax-Aktie +98 Prozent: Erfreuliches Quartalsergebnis und Milliardendeal mit Sanofi

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal