Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novavax. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 8,73 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.127 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,50 USD) erklomm das Papier am 21.07.2022. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 86,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,61 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 35,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.05.2023 vor. Das EPS lag bei -3,41 USD. Ein Jahr zuvor waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 80,95 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 88,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 703,97 USD umgesetzt worden waren.

Die Novavax-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -2,865 USD je Aktie ausweisen dürften.

