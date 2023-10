Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novavax-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 6,23 EUR.

Die Novavax-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:45 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 6,23 EUR. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 6,20 EUR ein. Bei 6,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.779 Novavax-Aktien.

Bei 25,37 EUR markierte der Titel am 01.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 307,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 128,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 424,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 185,93 USD in den Büchern gestanden.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD je Novavax-Aktie.

