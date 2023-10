Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 6,50 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,50 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 6,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.251.666 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 25,66 USD. Gewinne von 295,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,61 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 08.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -6,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 424,43 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,93 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novavax am 02.11.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -1,655 USD ausweisen wird.

