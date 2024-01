Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,12 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,12 USD nach oben. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 4.944 Stück.

Am 24.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,65 USD. 207,04 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 4,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Novavax ein Ergebnis je Aktie von -2,15 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 186,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 734,58 USD US-Dollar umgesetzt.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,653 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal