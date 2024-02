Novavax Aktie News: Novavax am Montagmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,19 USD nach oben.

Um 01:58 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,19 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Novavax-Aktie sogar auf 4,31 USD. Bei 4,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.129.751 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 USD erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 171,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 3,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 186,99 USD – das entspricht einem Abschlag von 74,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 734,58 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novavax am 27.02.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,212 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

