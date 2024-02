Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag höher

Novavax im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,19 USD.

Die Aktie legte um 01:58 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,19 USD zu. Bei 4,31 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,22 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.129.751 Stück gehandelt.

Am 10.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 171,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (3,53 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,15 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 186,99 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 734,58 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -4,212 USD je Novavax-Aktie in den Büchern stehen.

