Novavax Aktie News: Novavax am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:58 Uhr 0,6 Prozent auf 4,19 USD. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,31 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,22 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.129.751 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,36 USD. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 63,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 3,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Novavax gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,99 USD – das entspricht einem Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,212 USD je Novavax-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal