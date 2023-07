Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,6 Prozent auf 8,32 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 8,32 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,32 USD. Bei 8,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 871.452 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,50 USD. Dieser Kurs wurde am 21.07.2022 erreicht. 675,24 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 32,63 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 80,95 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 703,97 USD erwirtschaftet worden waren, um 88,50 Prozent verringert.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,865 USD einfahren.

