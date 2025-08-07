Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag im Aufwind
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 9,78 USD.
Das Papier von Novavax legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 9,78 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,78 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,63 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 165.650 Novavax-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 55,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,44 USD je Novavax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
