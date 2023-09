Novavax Aktie News: Novavax verteuert sich am Dienstagmittag

So entwickelt sich Novavax

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 7,49 USD.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 1.858 Stück.

Am 20.09.2022 markierte das Papier bei 29,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 299,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 5,61 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von -6,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 424,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 185,93 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

2023 dürfte Novavax einen Verlust von -1,655 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

