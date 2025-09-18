Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Novavax zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Novavax legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 8,63 USD. Bei 8,63 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 8,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295.585 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,30 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 41,89 Prozent sinken.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

