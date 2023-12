Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,23 USD zu.

Das Papier von Novavax konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 5,23 USD. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 5,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 924.911 Novavax-Aktien.

Bei 13,70 USD erreichte der Titel am 19.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.12.2023 (5,06 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 3,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,99 USD – das entspricht einem Minus von 74,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,58 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,653 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

