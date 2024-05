Novavax Aktie News: Novavax büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,99 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,99 USD ab. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 12,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 209.702 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 15,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 USD ab. Mit Abgaben von 72,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax ließ sich am 10.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -3,41 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,95 Prozent auf 93,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,063 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

