Novavax Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Novavax

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 9,14 USD ab.

Die Novavax-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 9,14 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 8,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 8,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 515.516 Novavax-Aktien.

Bei 15,22 USD markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,47 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 45,13 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 239,24 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,44 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung