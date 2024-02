Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 3,87 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,87 EUR zu. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,87 EUR zu. Bei 3,83 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.111 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,34 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 14,41 Prozent wieder erreichen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,15 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 74,55 Prozent auf 186,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 734,58 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novavax wird am 28.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

2023 dürfte Novavax einen Verlust von -4,212 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

