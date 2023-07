Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,33 EUR zu.

Die Novavax-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 7,33 EUR. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 7,33 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,25 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 327 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 88,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,08 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von 2,56 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 703,97 USD in den Büchern gestanden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2023 einen Verlust in Höhe von -2,116 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie bricht ein: Novavax zweifelt selbst am Überleben des Unternehmens

Moderna-Aktie und Novavax-Aktie deutlich tiefer: Verfallsdatum von 4,6 Millionen Impfstoffdosen von Moderna und Novavax abgelaufen

BioNTech-Aktie, Novavax-Aktie, Moderna-Aktie und Co. im Fokus: So viel Impfstoff wurde bereits nach Deutschland geliefert