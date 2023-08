Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Mittag zu

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,19 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 7,19 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.696 Stück gehandelt.

Am 25.08.2022 markierte das Papier bei 37,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 427,26 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 5,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von -6,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 424,43 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,93 USD umgesetzt.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -0,851 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

