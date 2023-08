Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 7,30 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 7,30 USD nach oben. Bei 7,35 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,25 USD. Zuletzt wechselten 1.609.635 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2022 markierte das Papier bei 37,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 419,32 Prozent. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,22 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.08.2023 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von -6,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 424,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,93 USD in den Büchern standen.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,851 USD je Novavax-Aktie.

