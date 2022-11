Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Novavax-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 19,16 EUR. Bei 19,16 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Bisher wurden via Stuttgart 14 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (219,85 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,53 EUR am 10.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 14,67 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 310,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 734,58 USD umgesetzt, gegenüber 178,84 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.02.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,954 USD je Novavax-Aktie.

