Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Novavax zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novavax-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,99 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 12:01 Uhr 1,6 Prozent. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.923 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2023 markierte das Papier bei 13,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 174,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,85 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 2,81 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2023 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 186,99 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 734,58 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Verlust von -3,653 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

Ausblick: Novavax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal